Guasto all'acquedotto, sei comuni del Palermitano restano a secco

Un guasto all'acquedotto Montescuro Est ha provocato l'interruzione della fornitura idrica in sei comuni del Palermitano: si tratta di Vicari, Roccapalumba, Caccamo, Alia, Montemaggiore Belsito e Aliminusa. I tecnici sono impegnati nella riparazione dell'impianto che si trova in contrada Portella, in territorio di Roccapalumba. E' quanto si legge in una nota inviata da Siciliacque agli enti coinvolti.

Siciliacque conta di ripristinare le forniture entro le 22 e le 23 di oggi rispettivamente a Vicari e a Roccapalumba; entro le 3, le 4:30, le 7 e le 8:30 di domani rispettivamente a Caccamo, Alia, Montemaggiore Belsito e Aliminusa.