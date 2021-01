Asilo Trinacria, guasto a un tubo dell'acqua durante le vacanze: bambini rimandati a casa

Dopo 20 giorni di vacanza i bambini erano contenti di tornare in classe. E invece stamattina davanti ai cancelli dell'asilo Trinacria sono stati mandati indietro. "Si è rotto un tubo dell'acqua, oggi non c'è scuola", hanno detto i collaboratori scolastici ai genitori.

Alcuni di loro, contrariati, si sono rivolti alla redazione di PalermoToday per protestare contro l'accaduto. "Stamattina sveglia presto - racconta una mamma - e mio figlio contentissimo di rivedere i compagnetti dopo tanti giorni. Invece arriviamo a scuola e ci dicono di andare via perché c’è un guasto al tubo dell’acqua. Ma il guasto risale alla scorsa settimana, e poi: perchè non siamo stati avvisati prima? Tutto ciò è una mancanza di rispetto per genitori e bimbi".

Interrogativi ai quali replica la dirigente scolastica del plesso di via Trinacria (direzione didattica Garzilli): "Venerdì in tarda mattina - spiega Angela Mineo - si è forato il polmone dell'autoclave, ma il Comune non aveva modo di intervenire tempestivamente. Stamattina è partita la richiesta e la ditta sta intervendo. Bisogna capire la gravità del guasto, si spera che entro stasera si risolva il tutto. I genitori non sono stati avvisati prima - conclude la preside - perchè in un primo momento sembrava che la situazione potesse reggere almeno un giorno, invece stamattina ci si è accorti che l'acqua non arrivava ai piani".