La Guardia Nazionale Ambientale punta sul Giocaliero

Giuseppe Giocaliero è il nuovo dirigente regionale per la Sicilia della Guardia Nazionale Ambientale (GNA), Ente del Terzo settore presente in 19 Regioni in tutto il territorio Italiano e in possesso del Decreto del Ministero dell'Ambiente. Giuseppe Giocaliero, Laureato in Legge, impegnato attivamente in politica, è stato Consigliere Comunale a Palermo per la II Circoscrizione ed ha presieduto la Commissione Consiliare Attività Sociali prima e Commissione Cultura poi. Ha lavorato anche in qualità di Mediatore professionista alla Camera di Commercio di Palermo.

Da sempre appassionato all'ambiente è attivo sin da ragazzo nelle attività Scout Agesci, dove è stato anche Capo Educatore per tantissimi anni nel quartiere di Brancaccio. Giocaliero, da sempre sensibile alle dinamiche Ambientali è stato Operatore di Protezione Civile garantendo la sua presenza in tante iniziative anche a livello nazionale, ottenendo riconoscimenti importanti. Per l'impegno in ambito Culturale ed Ambientale è stato, inoltre, insignito anche del Premio Nazionale "Aquila d'Argento".