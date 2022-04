A Mondello tornano guardia medica e postazione del 118? L'Asp cerca locali da affittare

Dopo anni a Mondello tornano guardia medica e postazione del 118? L'intenzione c'è. L'Asp infatti cerca locali da affittare. L’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Azienda ospedaliera. L'immobile dovrà avere una superficie di almeno 110 metri quadrati, essere privo di barriere architettoniche e avere un accesso diretto dalla strada al piano terra. Il contratto di locazione avrà la durata di sei anni rinnovabile, non tacitamente, per altri sei anni.

I proprietari di locali, con i requisiti richiesti, interessati ad affittarli all’Asp di Palermo dovranno far pervenire una “manifestazione di interesse” – rispettando tutte le indicazioni dell’apposito avviso – entro e non oltre le 12 del primo maggio 2022 all'indirizzo Unità operativa complessa Gestione del Patrimonio, edificio 17, via Pindemonte 88, 90129 Palermo. Per eventuali chiarimenti l'Asp invita a contattare i numeri 091/7034027, 091/7033181 e 091/7033024, oppure inviare una mail agli indirizzi: uoc.patrionio@asppalermo.org e patrimonio@pec.asppalermo.org.