Guardia marina nazionale: progetto mobilità elettrica in mare

L'Organizzazione di Volontariato "Guardia marina nazionale" ha avviato un progetto per diffondere la mobilità elettrica in mare. Il Presidente dell'Associazione, Giampaolo Cervone, ingegnere elettronico e docente di Elettronica e Informatica presso l'Istituto Nautico di Palermo ci illustra brevemente il suo progetto: si vogliono far conoscere i grandi vantaggi dell'uso dei motori elettrici in mare, valorizzandone la valenza a livello ecologico e sfruttandone appieno le positive qualità, in termini di assenza di rumorosità e possibilità di accedere anche alle aree marine protette, godendo dei meravigliosi paesaggi marini che la Sicilia ci offre e che spesso sono sconosciuti agli stessi Siciliani.

La Guardia Marina Nazionale intende portare avanti questo progetto ed incrementarlo nel tempo, acquisendo nuove imbarcazioni e nuovi motori elettrici di varia potenza, al fine di mettere a disposizione del pubblico la possibilità di provare l'emozione di un'escursione in barca con motore elettrico, visitando baie, grotte e luoghi fantastici. Chi desidera partecipare o seguirci, può accedere al gruppo Facebook https://www.facebook.com/groups/2860588157328340/

