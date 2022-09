La guardia marina nazionale libera dalla plastica il mare della Cala

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con i suoi mezzi nautici ecologici, un gommone a propulsione elettrica e ricarica solare e una barca in alluminio a propulsione elettrica, nella giornata di venerdì 2 settembre la guardia marina nazionale ha esplorato in dettaglio il mare della Cala raccogliendo un gran numero di bottiglie, sacchetti e altri oggetti in plastica che galleggiavano arrecando danno ambientale e disagio alle barche in transito.

Le due imbarcazioni ecologiche sono state condotte dal presidente, Giampaolo Cervone, e dal comandante Di Bella e hanno avuto come equipaggio i volontari dell’associazione, tutti studenti dell’istituto nautico e di altri istituti di Palermo. Il presidente, docente di Elettronica dell’istituto nautico, si è dedicato personalmente a progettare ed allestire le due imbarcazioni ad impatto zero, con le quali ha avviato una serie di progetti finalizzati allo sviluppo della mobilità elettrica in mare. Cervone ha dichiarato di essere disponibile a ripetere l’attività in tutta l’area portuale e di Sant'Erasmo.