"Aggredito alle spalle e derubato della pistola": notte da incubo per una guardia giurata

Stava facendo un giro di perlustrazione tra gli obiettivi a lui assegnati quando sarebbe stato aggredito e derubato della pistola. I carabinieri indagano sulla rapina denunciata da una guardia giurata di 47 anni che due notti fa, mentre si trovava in via al Casale Settimo, zona Falsomiele, sarebbe stata sorpresa alle spalle da un gruppo di persone incappucciate e disarmata vicino a un istituto di suore francescane.

Dopo l’aggressione la guarda giurata ha contattato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia. I militari giunti sul posto hanno ascoltato l’uomo, dipendente di un istituto di vigilanza privato con sede a Catania, per cercare di risalire all’identità dei rapinatori. Il 47enne è andato poi al pronto soccorso di Villa Sofia dove gli sono stati riscontrati traumi multipli di lieve entità e un’escoriazione a un gomito. Per lui 7 giorni di prognosi.

Un episodio simile si era verificato a febbraio scorso nella zona di Tommaso Natale. In quell’occasione una banda di rapinatori aveva preso di mira una guardia giurata della Kgb security impegnata in un servizio notturno di vigilanza nel cantiere dell’impresa Di Bella. Bottino: una pistola, cavi in rame e attrezzi da lavoro. "Siamo nel far west", aveva dichiarato il titolare dell'impresa.

Pochi giorni dopo gli investigatori erano riusciti a trovare la refurtiva, portata via a bordo di un furgone trovato nel quartiere Zen poche ore dopo l’assalto, in un appartamento a San Lorenzo il cui proprietario è stato poi denunciato per ricettazione. Indagini ancora in corso per risalire all’identità dei rapinatori e per chiarire quale rapporto ci fosse tra loro e l'uomo trovato in possesso del materiale rubate.