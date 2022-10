Guardia di finanza, cambio al vertice del comando regionale: Di Gesù prende il posto di Rapanotti

Cambio al vertice del comando regionale della guardia di finanza: il generale di divisione Cosimo Di Gesù ha preso il posto del generale Riccardo Rapanotti. Quest'ultimo assumerà l’incarico di comandante regionale Veneto.

Il passaggio di consegne si è svolto alla caserma Cangelosi, alla presenza del comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale - generale di Corpo D’Armata Rosario Lorusso. Numerose le autorità presenti tra cui il presidente della Corte di appello Matteo Frasca, la procuratrice dei minori Claudia Caramanna, il neo nominato procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, il presidente del Tribunale Antonio Balsamo, il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio.

Il generale Di Gesù, già comandante provinciale di Reggio Calabria e Roma, nel suo messaggio ha detto: "Metterò a disposizione dell'istituzione tutte le mie energie, per contribuire al benessere e alla crescita di un’area territoriale delicata e nevralgica come quella siciliana. Sono conscio del compito assai gravoso che mi è stato assegnato: lo considero uno stimolo professionale cui adempirò affidandomi, anche, ai consigli che il il generale Lorusso sono certo mi vorrà dare".

Rapanotti nel suo messaggio di saluto ha sottolineato di avere vissuto "oltre tre anni di lavoro intenso ed impegnativo, ma anche esaltante e ricco di soddisfazioni. Dico grazie ai finanzieri siciliani per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato al servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori". Il generale Rapanotti ha pure ringraziato le autorità religiose, civili e militari presenti "per il rapporto di proficua collaborazione e le sinergie sviluppate ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica".

Il comandante interregionale, generale di corpo d’armata Rosario Lorusso, ha formulato a Rapanotti "vivo apprezzamento per l’opera prestata al servizio dei reparti siciliani" ed ha rivolto a Di Gesù "un caloroso augurio di buon lavoro nel nuovo incarico, auspicando che egli possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse della guardia di finanza e del Paese".