Guardia di finanza, cambio ai vertici della compagnie di Bagheria e Partinico

Nel primo caso il maggiore Matteo Di Giulio lascia dopo 4 anni il posto al capitano Francesco Vitolo, originario di Salerno e già in servizio all'aeroporto di Fiumicino; nell'altro va via il capitano Andrea Mascia, che passa il testimone al capitano Riccardo Valentino, di Lecce

Cambio ai vertici dei Comandi delle compagnie di Bagheria e Partinico della guardia di finanza: in questi giorni, infatti, nel primo caso il maggiore Matteo Di Giulio ha lasciato il posto al capitano Francesco Vitolo, mentre nell'altro il capitano Andrea Mascia ha passato il testimone al capitano Riccardo Valentino.

Di Giulio ha guidato la compagnia di Bagheria per quattro anni, durante i quali ha conseguito importanti risultati, soprattutto in materia di frodi fiscali e nel settore della spesa pubblica. L'ufficiale adesso andrà a ricoprire un prestigioso in carico al comando generale della Finanza. Mascia, invece, ha coordinato quella di Partinico per tre anni e si è occupato con successo di inchieste sul riciclaggio e reati contro la pubblica amministrazione, fornendo un prezioso contributo anche in occasione delle Commissioni di accesso di quei Comuni in cui si è reso necessario accertare eventuali fenomeni di infiltrazioni mafiose. Mascia adesso è stato assegnato al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta.

Per quanto riguarda i nuovi arrivati, Vitolo, 30 anni, è originario della provincia di Salerno e si è diplomato alla Scuola militare Nunziatella di Napoli. Tra il 2013 e il 2018 ha frequentato l'Accademia della guardia di finanza e si è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria. Proviene dall'aeroporto di Fiumicino, dovre per tre anni è stato comandante di Sezione operativa. Valentino, invece, ha 27 anni ed è originario di Lecce. Dal 2012 al 2017 ha frequentato anche lui l’Accademia ed è laureato in Scienze della sicurezza economica-finanziaria. Proviene dalla Scuola ispettori dellla guardia di finanza, dove ha svolto anche attività di docenza per la formazione degli allievi marescialli.

Il comandante provinciale Antonio Quintavalle Cecere ha tenuto a ringraziare Di Giulio e Mascia "per la leale e fattiva collaborazione", augurando loro "di continuare a conseguire importanti traguardi professionali" e ha formulato anche "i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo, delicato ed impegnativo incarico" a Vitolo e Valentino.

Nella foto il nuovo comandante della compagnia di Partinico della guardia di finanza, Riccardo Valentino