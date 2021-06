Colto da malore mentre guida barca con bambini a bordo: salvato dalla guardia costiera

Trecento controlli tra ispezioni su barche, gommoni e strutture balneari, e 20 sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme. E' il bilancio delle operazioni effettuate dalla guardia costiera nell'ambito del piano "Mare sicuro". Eseguiti anche due interventi di soccorso in mare. Ieri è stata tratta in salvo una persona colta da malore a bordo della sua unità da diporto nei pressi dell’isolotto di Isola delle Femmine. Si tratta di un uomo, poi trasbordato sul battello della guardia costiera Gc B21, e sbarcato in porto per poi essere affidato alle cure dei sanitari del 118.

"In considerazione del fatto che a sentirsi male è stato il conduttore dell’imbarcazione - dicono dalla guardia costiera - il personale è ritornato in aiuto delle altre sei persone rimaste a bordo, tra cui alcuni bambini, non in grado di manovrare l’unità, e ha proceduto a portare la barca in sicurezza in porto".

Dalla guardia costiera aggiungono: "Anche nei prossimi giorni saranno programmati controlli a salvaguardia della vita umane in mare e della sicurezza della balneazione e della navigazione, impiegando unità navali e pattuglie a terra. Si rammenta che per le emergenze in mare è attivo, senza interruzioni, il Numero Blu 1530".