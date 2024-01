Nasce alla Regione un gruppo per valorizzare i parchi naturali dell'Isola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Istituito all'assessorato regionale del Territorio ed ambiente il gruppo interdipartimentale per la valorizzazione, comunicazione e interpretazione del patrimonio naturale e dell'educazione ambientale. Sarà il commissario dell'Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, designato quale coordinatore del gruppo delegato a rappresentare i quattro Enti Parco regionali siciliani (Madonie, Alcantara, Etna e Nebrodi).

L'obiettivo è la definizione di strategie comuni di promozione e comunicazione degli enti quali contenitori di natura d'eccellenza, strategia rivolta sia ai futuri visitatori che agli stessi siciliani, invitati a conoscere in modo sempre più approfondito il proprio territorio.

Il commissario Caltagirone afferma: "E' questo per me un grande impegno di responsabilità che svolgerò con la massima attenzione e dedizione. Rappresentare i quattro parchi naturali siciliani da un lato mi onora ma dall’altro mi fa capire la cifra del lavoro svolto in quest'anno dall’Ente Parco delle Madonie che ho il privilegio di amministrare. Colgo l’occasione per ringraziare l'assessore regionale al Territorio Elena Pagana per la costante, efficace e produttiva presenza al fianco dei parchi naturali siciliani. Uno stimolo in più per noi. Infine ringrazio i miei colleghi degli altri Enti (Alcantara, Etna e Nebrodi) che hanno riposto in me la loro fiducia. Mi metterò subito al lavoro e spero di non deluderli".