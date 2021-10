Gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale, aperte le iscrizioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione Trinacria Bedda di Monreale apre le nuove iscrizioni per l'anno 2021 2022 per quanto riguarda il laboratorio folkloristico siciliano e per provare i vari repertori . Un invito a chi è appassionato delle nostre tradizioni popolari siciliane. Si potrà avere l' opportunità studiare e condividere con il pubblico le sonorità ,i canti e le danze tipiche della nostra terra per non parlare della recitazione popolare siciliana. Il tutto diretto dalla Direzione artistica del Presidente Patrizia Terzo . Il gruppo è già in attivo da 7 anni ed ha ricevuto un buon riscontro da parte del pubblico portando in giro, con passione le ricchezze del patrimonio culturale e tradizionale della Sicilia ed in particolar modo della propria città di Monreale . L'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana delle tradizioni popolari . Per coloro che vorranno iscriversi bisognerà contattare il seguente numero 392 45 31 336 oppure consultare la pagina Facebook del Gruppo Folkloristico Trinacria Bedda di Monreale