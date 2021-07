VIDEO | Green pass nei luoghi al chiuso, Micciché: "Una rottura, fra poco rischiamo che ci mettano il chip"

Così il presidente dell'Ars sulla certificazione verde a margine dell'incontro con la stampa per l'inaugurazione dell'itinerario archeologico a Palazzo Reale. "Il generale Figliuolo ha chiesto le liste dei docenti no vax? Richiesta curiosa, non credo sia vera"