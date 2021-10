Scatta l'obbligo del green pass per i lavoratori, Assoimpresa: "Assolutamente favorevoli"

"Siamo assolutamente favorevoli al green pass e al fatto che sia obbligatorio da oggi per andare a lavorare”. Lo dichiara il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi, che si rivolge alle imprese: “La ripresa economica è parallela a quella sanitaria. Grazie ai vaccini abbiamo scongiurato una nuova crisi economica e sociale, il green pass richiesto per andare a lavorare è sicuramente un’ottima strategia da parte del governo e ricordiamoci che grazie alla certificazione verde hanno riaperto anche tante attività che erano rimaste chiuse, nei sttori dello sport, dei concerti e dei pubblici spettacoli in generale”.