Campionato nazionale riciclo rifiuti, il liceo Cannizzaro e il Mandralisca in finale nazionale

Le classi I B e la II N del liceo Cannizzaro di Palermo e la I A dell'istituto di istruzione superiore Mandralisca di Cefalù accedono alla finalissima nazionale del Green Game, il campionato nazionale sul riciclo dei rifiuti, patrocinato dal ministero della Transizione ecologica. Le classi rappresenteranno la provincia di Palermo, mentre tre studenti, Mariachiara C., Davide D. F. ed Emanuele S., si sono aggiudicati il titolo di "esperto riciclatore".

Seguendo un progetto didattico gli studenti italiani si sono messi in gioco e si stanno sfidando al Green Game Digital, il concorso ideato dai Consorzi nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, insieme agli esperti formatori di Peaktime, agenzia specializzata in progetti didattici.

Il Green Game in questa edizione ha raggiunto oltre 130 scuole in tutta Italia, coinvolgendo 23.000 studenti. Lo studente migliore del concorso vincerà un buono per gli acquisti online, mentre la classe che otterrà il punteggio medio più alto si aggiudicherà il pass per la finalissima nazionale dove incontrerà le migliori classi di tutta Italia.