Gratta e vinci da 300 mila euro, la fortuna bussa in via Lulli

La dea bendata bussa in via Giovan Battista Lulli, in zona Malaspina. Qui nei giorni scorsi, da "Bacco, tabacco e senape", è stato venduto un gratta e vinci che ha fruttato 300 mila euro all'acquirente. Il tagliando fortunato è della serie "Il miliardario" da 5 euro. Nella rivendita di Giorgia Camilleri c'è tanta soddisfazione, ma anche un pizzico di curiosità. "Non sappiamo chi sia il vincitore, non si è fatto vedere", dice Salvatore Sanseverino, che lavora nel locale di via Lulli.