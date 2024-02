Gratta e vinci fortunato a Tommaso Natale, anziana acquista biglietto da 3 euro e ne porta a casa 200 mila

Ha comprato le sigarette e un gratta e vinci, ha tolto la patina dal tagliando con una moneta ed è andata al banco della ricevitoria, pensando di dover incassare subito 200 euro. E invece, dopo il controllo da parte dei titolari, ha scoperto che aveva appena messo a segno un colpaccio da 200 mila euro. E' successo ieri mattina in piazza Tommaso Natale nella tabaccheria di Daniela Moranea.

A essere baciata dalla fortuna è stata un'anziana. "Avrà un'ottantina di anni,non sappiamo se abiti o meno nel quartiere - dice Daniela Moranea - ma viene spesso qui e ogni volta quando acquista le sigarette aggiunge anche un gratta e vinci". La stessa cosa ha fatto ieri, prendendo oltre alle "bionde" anche un biglietto di "Numeri fortunati" costato 3 euro. Dopo aver visto il 34, il 67 e sotto la scritta "200 mila euro", la signora probabilmente stordita dall'emozione non si è resa conto immediatamente della vincita da capogiro.

"Ci ha chiesto di verificare e lo abbiamo fatto con l'app e il terminale, poi le abbiamo comunicato che poteva riscuotere quella somma solo in banca. A quel punto, dopo averci concesso una fotocopia che abbiamo esposto qui in ricevitoria, la cliente ha preso il biglietto ed è andata via tremando".