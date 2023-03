La dea bendata bussa in via Belgio, con un gratta e vinci da 3 euro ne porta a casa 200 mila

Acquista un gratta e vinci da 3 euro e se ne aggiudica 200 mila. E' accaduto alla Tabaccheria Belgio, in via Belgio 85. Il fortunato giocatore si è aggiudicato il premio con un biglietto della linea "Le ricchezze di Eldorado". "Negli stessi giorni - dice Filippo Rimi, titolare della rivendita - si è registrata un'altra vincita da 10 mila euro con un tagliando da 20".

E' un periodo particolarmente fecondo con giochi e lotterie per Palermo. Ieri in un centro scommesse Goldbet di via Inserra, a Cruillas, la dea bendata ha premiato un altro giocatore, anche lui si ha portato a casa 200 mila euro con un gratta e vinci "Numeri fortunati" da 3 euro.