Ex Grande Migliore, futuro sempre più incerto: accantonata delibera in consiglio comunale

Sempre più incerto il futuro degli ex dipendenti dell'ex Grande Migliore. "Oggi, in una capigruppo poco partecipata, una minoranza dei presenti ha deciso di accantonare (a tempo indeterminato) una delibera che ci eravamo impegnati un anno fa a riesaminare con urgenza, anche perché tiene appesi a un filo di speranza oltre 260 ex lavoratori". A riferirlo è Rosalia Viviana Lo Monaco, capogruppo M5S, in consiglio comunale e componente della Quinta commissione permanente e commissione Speciale Trasparenza e Garanzia.

"Nella documentazione aggiuntiva pervenuta a febbraio 2021 - spiega Lo Monaco - viene chiarita la necessità di approvare un atto aggiuntivo alla Convenzione Urbanistica stipulata il 19 aprile 2007 tra Comune di Palermo ed ex Grande Migliore, affinché le curatele fallimentari possano assumere la funzione di 'garanti' nei confronti dell’amministrazione comunale, rispetto all'effettivo completamento dei lavori, e nei confronti dell’eventuale aggiudicatario acquirente, garantendo che detti lavori possano essere completati in breve tempo".

"Altro aspetto da non trascurare - continua Lo Monaco - è la possibilità di prevedere una sorta di clausola sociale, che assicurerebbe una preferenza nell'aggiudicazione, a parità di offerta, all’offerente che si impegni a riassumere il maggior numero dei 269 ex dipendenti della fallita Migliore S.p.A. Sono stati sufficienti i no di tre gruppi politici su otto presenti per far cadere nel nulla la richiesta che avevo posto a nome del Movimento 5 Stelle. Strane storie di democrazia del giorno d'oggi, dove chi si ribella alla prepotenza viene neutralizzato con un muro di silenzio".