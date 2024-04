Il direttore Pierro al Perez-Madre Teresa di Calcutta, festa nella scuola multiculturale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tutto tranne che una visita ispettiva tradizionalmente intesa. Piuttosto un abbraccio, uno scambio di reciproca amicizia, di intesa e di giusti proponimenti verso la valorizzazione delle specificità territoriali e dei vari apporti che si rivelano vitali nel dialogo tra le diverse anime della città. A fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica Rosaria Inguanta, che in un arcobaleno di colori, incarnati, storie, odori e sapori ha accolto il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia Giuseppe Pierro e il suo staff, ospiti dell'istituto comprensivo Perez- Madre Teresa di Calcutta in una mattinata di autentica festa.

Gli alunni sono stati i veri protagonisti dell’evento: a sfilare già dal cortile d’ingresso coi genitori in costume tradizionale, poi un giro tra le aule con le classi impegnate in attività didattiche, quindi in teatro per l’esibizione strumentale sinfonica degli iscritti ai corsi musicali. Per finire un table à the ricco di piatti tradizionali, assieme a una esposizione di prodotti manifatturieri tipici dei vari Paesi di provenienza della scolaresca, che in alcune classi tocca picchi dei 90 punti percentuale di allievi extraeuropei.

Un cantiere aperto il Perez-Madre Teresa di Calcutta, dove si è lavorato alacremente col ripristino della palestra e dell'aula magna fino a poco tempo fa inagibili, e in cui da pochi giorni si procede con la riconfigurazione dello splendido cortile interno, dove sorgerà un campo polifunzionale dall'altissimo potenziale ricreativo e sociale. Un sistema, dunque, in cui la circolarità virtuosa e la convivenza tra culture funziona ed ottiene risultati importanti, in un'area della città - quella che abbraccia i quartieri di Ballarò, della Stazione centrale e del tratto finale di via Maqueda - che necessita sempre e comunque di risorse umane e materiali, assieme a un'attenzione continua e vigile dell'amministrazione comunale.