Il granchio blu arriva anche nelle coste palermitane: il killer dei mari buono a tavola avvistato a Barcarello

Il granchio blu è arrivato anche nel mare siciliano. La specie "aliena" che in molti sostengono sia buonissima con la pasta avendo il sapore dell'astice e sia pericolosa per tutto l'ecosistema marino, è stata avvistata a Barcarello da un bagnante. Le zone da bollino rosso per quello che viene definito "killer dei mari" sono di solito quelle nel Delta del Po, ma da un po' di tempo anche le coste italiane si trovano sempre più spesso a ospitare questi esemplari dai colori vivaci.

Ad avvistare il granchio blu lungo la costa palermitana è stato Jhonny Priolo, 26enne appassionato di pesca. "Stavo facendo un bagno con i miei amici - dice a PalermoToday - mentre tra gli scogli l'ho visto. Ho chiesto a una persona che era con me di tenerlo d'occhio, l'ho subito riconosciuto per via dei suoi colori diversi dal nostro fondale e dalla sua grandezza. Un vero e proprio colpo d'occhio. Ho così preso la maschera e provato a prenderlo".

Questo mollusco è innocuo per l'uomo, ma per via della sua voracità, è un pericolo per vongole, cozze e alcuni pesci. "Io sono un pescatore - ha spiegato - e mi è capitato diverse volte di catturare il nostro granchio, il comune granchio peloso come lo chiamiamo noi. Ma questo rispetto al granchio classico è aggressivo, più veloce e in più nuota. Ha un comportamento totalmente opposto a quello del nostro granchio autoctono".

Il governo ha autorizzato alla cattura del temuto crostaceo per cercare di arginarne la diffusione, mentre alcune startup mirano al recupero attraverso la tavola, essendo una pietanza prelibatissima. "L'ho pescato - conclude il giovane - perché so che è un alieno per il nostro ecosistema e mi sono sentito in dovere di catturarlo. Una questione morale perché conosco il danno ecologico che può causare e causa, essendo molto pericoloso per i nostri mari".

Quello di Barcarello non è il primo avvistamento. Negli scorsi mesi è stato avvistato anche a Romagnolo e a Sant'Erasmo. Intanto in Italia stanno nascendo delle startup che investono in questo prodotto, come Blueat, e sono in corso studi per valutare altre possibilità d'impegno oltre la cucina: dalla mangimistica per animali al pet food, dalla nutraceutica al biomedicale, fino alla farmaceutica, anche attraverso l'estrazione della chitina dai carapaci.