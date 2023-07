Confintesa Scuola Sicilia: "Richiesta incontro urgente per mancata pubblicazione delle graduatorie regionali per immissione in ruolo e supplenza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In data 12 luglio 2023, Confintesa Scuola Sicilia ha mandato una nota sindacale al Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell' Università e del diritto allo studio e all’assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale, al fine di richiedere un incontro urgente per discutere della mancata pubblicazione delle graduatorie regionali per immissione in ruolo e supplenza nelle scuole regionali per l’anno scolastico 2023/2024 (D.D.G. n. 1334 del 27/07/2022). Lo scorso anno l’istanza di presentazione della domanda di inserimento è avvenuta per mezzo della piattaforma informatica della Regione siciliana e la scadenza dei termini, fissata, dapprima, per il 5 settembre 2022, è stata prorogata al 25 settembre 2022.

Gli uffici preposti, ai sensi della Nota 0055453 del 24/11/2022 e a seguito di varie segnalazioni pervenute dagli aspiranti, hanno provveduto al ricalcolo del punteggio attribuito ai docenti in maniera errata da parte del sistema. Da tale data gli aspiranti attendono che il Dipartimento dell'Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio pubblichi le graduatorie. A distanza di un anno gli aspiranti si chiedono se le suddette graduatorie verranno pubblicate in data utile per l’immissione in ruolo e l’attribuzione di incarichi di supplenza relativi al prossimo anno scolastico 2023/24, consentendo ai docenti che, correttamente hanno compilato la domanda, di poter ricoprire un incarico che gli spetterebbe sulla base di una graduatoria chiara e trasparente.

“E’ un diritto negato a tutti quei docenti che aspettano giustamente la pubblicazione della sopracitata graduatoria regionale ed anche un torto a quegli alunni che da quei docenti riceverebbero una adeguata istruzione; un anno è davvero un lasso di tempo inaccettabile per risolvere un problema che a nostro modesto avviso non appare così insormontabile, ci auguriamo quindi di poter essere convocati il prima possibile per discutere con le organi competenti di tale problematica”, così dichiarano Dario Dubolino e Giovanni Corrao, responsabili regionali di Confintesa Scuola Sicilia.