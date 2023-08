Immissioni in ruolo e supplenze, Confintesa Scuola Sicilia: "Graduatorie non ancora pubblicate"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Confintesa Scuola Sicilia, lo scorso 23 agosto, ha inviato una ulteriore nota sindacale all’assessorato all'Istruzione e alla formazione professionale, dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio in cui si è richiesto un riscontro urgente in merito alla mancata pubblicazione delle graduatorie regionali per immissione in ruolo e incarichi di supplenza nelle scuole secondarie regionali.

"L’assessorato - si legge in una nota di Confintesa Scuola Sicilia - aveva dato riscontro alla nostra nota del 12 luglio con la sua nota del 7 agosto, con cui si comunica che le istanze sono state aggiornate con il punteggio attribuito, rettificato alla luce delle segnalazioni al 31 luglio pervenute, con invito, qualora il punteggio dovesse risultare ancora errato, ad inviare segnalazione alla casella di posta elettronica scuole.regionali@regione.sicilia.it., questo è stato sicuramente un gesto da apprezzare, ma rimane il fatto che tali graduatorie regionali non sono state ancora pubblicate. Con la nostra nota abbiamo voluto ulteriormente sollecitarne la pubblicazione in tempi utili, visto l’imminente inizio dell’anno scolastico 2023/2024. Speriamo dunque che anche questa volta l’assessorato, in via definitiva, dia riscontro positivo alla nostra segnalazione, consentendo così a tutti quei docenti interessati, di poter appurare la propria posizione e assegnazione nella sopracitata graduatoria regionale".