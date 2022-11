I dati emergono in occasione di un dibattito sul tema “Abitare la città” organizzato dal Sicet, sindacato inquilini aderente alla Cisl. A chiedere sussidi non sono più soltanto i disoccupati ma anche chi ha un lavoro. A ciò si aggiunge il dramma degli sfratti: quelli eseguibili sono più di 1.300

VIDEO | Sos casa: "In 7 anni da 800 a oltre 2.500 famiglie in graduatoria per un alloggio"