Gps piazzato sotto l'auto di Miccichè, l'ex presidente Ars: "So chi l'ha fatto mettere"

L'ex presidente dell'Ars ed ex leader in Sicilia di Forza Italia Gianfranco Miccichè ha denunciato alla polizia dell'aeroporto Falcone Borsellino di aver trovato un gps, dispositivo in grado di tracciare gli spostamenti, piazzato sotto la scocca della sua auto. Ad accorgersene sono stati gli uomini del suo staff ieri sera, quando Miccichè è tornato a Palermo dopo aver partecipato nei giorni scorsi ai funerali di Silvio Berlusconi.

L’apparecchio, secondo quanto riporta BlogSicilia, era attaccato alla macchina con un magnete. Dopo la denuncia a Miccichè non è stato consentito l'utilizzo dell’auto per tornare a casa, il politico è stato accompagnato dagli agenti per ragioni di sicurezza. “Per fortuna non era un ordigno”, spiega Miccichè. A notte fonda, l’apparecchio è stato “restituito” all’ex presidente dell’Ars.

L'ex coordinatore azzurro denuncia un clima di “terrore” e aggiunge: "Sono stato in cinque governi nazionali e per venti anni sono stato al governo. Alcuni meccanismi li conosco, so come funzionano queste cose. E so pure chi lo ha fatto mettere”, dice riferendosi al gps.