Gommone alla deriva, donna chiede aiuto: salvata una famiglia nel mare di Sferracavallo

La grande paura, l'intervento della guardia costiera, il sospiro di sollievo per il pericolo scampato. C'è tutto questo nel pomeriggio vissuto da una famiglia - papà, mamma e figlia di 7 anni - nel giorno di Ferragosto davanti al porticciolo di Sferracavallo. Provvidenziale l'arrivo del personale della guardia costiera.

Tutto è successo intorno alle 17.30, quando l’equipaggio della motovedetta Cp583, in servizio di pattugliamento nell’ambito dell’operazione ‘Mare sicuro’, ha notato una donna a bordo di un gommone alla deriva che agitava le braccia per richiedere assistenza. "I militari così - dicono dalla guardia costiera - si sono avvicinati constatando la presenza in acqua, a circa 30 metri dal gommone, di due persone che tentavano con evidente affanno di raggiungerla: erano il marito della signora e la figlia di 7 anni, che stavano facendo il bagno quando, a causa del repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche, con presenza di forti raffiche di vento, si erano allontanati dal gommone".

"La donna, rimasta sola a bordo, non è riuscita ad avviare il motore - aggiungono dagli uffici della guardia costiera - e nel frattempo si stava avvicinando pericolosamente ai bassi fondali. Quando sono arrivati i militari tutti e tre erano in evidente stato di agitazione. Fortunatamente, il pronto intervento del personale della guardia costiera ha evitato il peggio raggiungendo dapprima le due persone in acqua e subito dopo il gommone per poi trainarlo in acque sicure".