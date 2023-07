Goletta Verde nel mare palermitano: Barcarello ok, poi tante bocciature da Terrasini a Cefalù

Su 9 punti della provincia di Palermo monitorati 4 sono risultati fortemente inquinati: è il risultato del monitoraggio dei tecnici di Goletta Verde di Legambiente effettuato in mare quest'anno. Bocciati totalmente Cefalù, località porto, di fronte al canale presso piazza Marina; lo specchio d'acqua presso la foce del torrente Ciachea a Carini; la spiaggia della Praiola a Terrasini; il mare nei pressi della foce del torrente Nocella tra Terrasini e Trappeto. Sempre in provincia di Palermo, due punti sono risultati inquinati: uno a Bagheria, la foce del fiume Eleuterio e a Palermo in via Messina Marine, all'altezza di via Armando Diaz, dietro al ristorante Cantastorie. Promosse invece la spiaggia a sinistra della pompa di sollevamento di fronte a via Barcarello, nell'area in cui a fine giugno scattò il divieto di balneazione, poi revocato, per la presenza di batteri fecali oltre i limiti di legge, la spiaggia libera dopo stabilimento Kalokairi a Termini Imerese, la spiaggia della Ciammarita a Trappeto.

In Sicilia su 26 punti monitorati 16 oltre i limiti di legge

Goletta Verde di Legambiente è in Sicilia in questi giorni per la settima tappa del suo viaggio in Italia, pensato per monitorare lo stato di salute delle acque marine e della costa. Nel suo primo giorno di tappa a Palermo ha presentato in conferenza stampa i dati finali del monitoraggio effettuato lungo le coste sicule. Un bilancio non positivo: in sintesi, il 61% dei campioni risultano oltre il limite di legge. Ventisei i punti di prelievo al centro del monitoraggio dei tecnici di Goletta Verde effettuato quest’anno in Sicilia, di questi 9 in punti critici come foci di fiumi, canali, rii e scarichi artificiali, e 17 in mare. Su 26 punti monitorati 10 sono entro i limiti di legge (39%) e 16 oltre i limiti di legge, di cui 13 risultati fortemente inquinati e 3 inquinati. I campionamenti sono stati effettuati dai volontari e le volontarie di Goletta Verde dal 3 al 10 luglio.

Il monitoraggio di Goletta Verde, come funziona

Giunta alla trentasettesima edizione, Goletta Verde è partita il 30 giugno in Liguria e terminerà l’11 agosto in Friuli Venezia Giulia. La storica campagna estiva di Legambiente è realizzata con le partnership principali di Anev, Conou, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia. I prelievi di Goletta Verde vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. L’ufficio scientifico dell’associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando i laboratori sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli). Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai chilometri di costa di ogni regione.