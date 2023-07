Le stroncature di Goletta Verde, Cefalù non ci sta: "Le acque della Vecchia Marina non sono inquinate"

"Le acque della Vecchia Marina non sono inquinate: parametri entro i limiti". A dirlo è il Comune di Cefalù dopo il report di Goletta Verde di Legambiente, nei giorni scorsi in Sicilia per la settima tappa del suo viaggio in Italia pensato per monitorare lo stato di salute delle acque marine e della costa.

"A seguito dei campionamenti effettuati da Goletta Verde di Legambiente - spiega ancora il Comune - e della pubblicazione dei dati che hanno evidenziato la presenza di acque inquinate nell’area di mare antistante la Vecchia Marina, l’amministrazione comunale, a titolo di cautela, ha fatto eseguire nuovi campionamenti dalle autorità competenti".

"I dati trasmessi al Comune, concernenti sia la presenza di escherichia coli che di enterococchi intestinali, sono risultati entrambi sotto i limiti di legge - conclude -. Si precisa comunque che l’area della Vecchia Marina ha un divieto di balneazione permanente in quanto ricadente all’interno dell’area portuale".