In un magazzino 800 chili di caciocavallo mal conservato: multato 66enne

Un deposito adibito a caseificio, privo delle necessarie autorizzazioni, è stato scoperto dai carabinieri a Godrano. All'interno del magazzino, in precarie condizioni igienico-sanitarie, 136 forme di caciocavallo, di vario peso, per un totale di 816 chili e dal valore di mercato di circa ottomila euro. Al proprietario dell'azienda, un bracciante agricolo di 66 anni, sono state elevate multe per tremila euro mentre i prodotti alimentari sono stati sequestrati per le successive verifiche da parte dell'Asp.

Fonte AdnKronos