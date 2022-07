"C’è un cavallo stremato in piazza Verdi", 'gnuri litiga con i passanti e viene multato per divieto di sosta

Nelle prime telefonate arrivate al 112 qualcuno aveva riferito di un cavallo stremato, disteso sotto il sole cocente e sulle basole roventi davanti al Teatro Massimo. Dopo l?intervento delle forze dell?ordine lo 'gnuri che lo conduceva è stato sì multato, ma per il divieto di sosta visto che si trovava all?interno dell?area pedonale di piazza Verdi: per lui una sanzione da 30 euro, che diventano 20 pagando entro 5 giorni.

E? successo qualche giorno fa in centro. Secondo quanto ricostruito, alcuni passanti, tra i quali c?erano anche degli animalisti, avrebbero visto un cavallo che trainava una carrozza in difficoltà e avrebbero lanciato l?allarme. Sospettavano che ci fossero più dei 37 gradi previsti dall?ordinanza del sindaco Roberto Lagalla, che ha stabilito la temperatura massima superata la quale gli 'gnuri devono mettere al riparo gli equini.

La discussione fra i passanti e il conducente della carrozza sarebbe degenerata in un acceso diverbio, interrotto dall?arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Al momento dell?intervento dei militari dell?Arma, che nel frattempo avevano avvisato vigili urbani e l?Asp, il cavallo si era però ripreso e dunque la palla è passata alla polizia municipale e al veterinario che ha visitato l?animale per verificare le condizioni.

I vigili hanno proceduto con l?identificazione dello 'gnuri, mentre lo specialista dell?Asp, terminati i controlli, "non ha constatato uno stato grave di malessere tale da impedirne lo spostamento". Al termine delle formalità, oltre alla sanzione per l?infrazione al Codice della strada, il cavallo è stato riconsegnato ma con l?obbligo di portarlo in una stalla in attesa di nuove disposizioni e di un altro controllo da parte dell?autorità sanitaria.

Per accertare quanto segnalato durante la prima telefonata al 112, invece, bisognerà attendere che i passanti e gli animalisti si decidano eventualmente a presentare denuncia nella vicina caserma dei carabinieri. Che, a quel punto, potrebbero avviare delle indagini per ricostruire la dinamica di quella giornata e verificare l'eventuale inosservanza dell'ordinanza sindacale.