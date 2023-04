Gli studenti del Majorana dedicheranno la prossima assemblea d'istituto a Gabriele Aserio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I rappresentanti d'istituto dell'I.S. Majorana in accordo con la comunità studentesca hanno scelto di dedicare la prossima assemblea d'istituto, che si terrà giorno 17 aprile, a Gabriele Aserio il diciottenne che ha perso la vita in viale Strasburgo lo scorso 25 marzo. Per tale occasione gli studenti hanno invitato l'Ispettore Capo dell'ufficio "Educazione Stradale" della polizia municipale di Palermo, Rosa Mazzamuto, che sposando la loro iniziativa ha confermato la propria disponibilità a partecipare ed intervenire all'assemblea.