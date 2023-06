Gli assistenti amministrativi delle segreterie scolastiche in protesta ottengono un incontro con l'Usr Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A seguito del documento di denuncia, inviato alle Istituzioni di riferimento, sulle condizioni di lavoro sempre più complesse nelle segreterie scolastiche a causa dei tagli sempre più consistenti alle piante organiche, della mancata stabilizzazione dei personale precario, del divieto normativo di chiamare i supplenti se non in casi di assenze lunghe dei titolari, dei carichi di lavoro sempre più pesanti con lo scaricamento sulle segreterie di pratiche complesse, delicate e di significativa responsabilità che peraltro non competono da contratto e dalla normativa vigente , come la lavorazione delle pensioni dei dipendenti della scuola con l'applicativo Passweb che è un applicativo dell'INPS e non del Ministero dell'Istruzione, o il passaggio alle segreterie delle ricostruzioni di carriera su sentenza per cui non è stato fornito ad oggi un programma ministeriale aggiornato e una formazione adeguata, per non parlare dei tanti progetti, PON, POR, e ora anche di tutto il lavoro correlato al PNRR, pratiche che incombono sugli Assistenti Amministrativi con scadenze ravvicinate e impossibili da rispettare, nonchè la mancata valorizzazione economica....

Una denuncia che oggi si collega anche ad una petizione lanciata dagli Assistenti Amministrativi a livello nazionale in cui si evidenziano tutte le criticità relative alla condizione di lavoro di questo settore del Personale Ata, ad oggi non risolte. gli Assistenti Amministrativi di Palermo e provincia che hanno diffuso il suddetto documento/denuncia sono stati convocati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia il prossimo 28 giugno per un "incontro di ascolto e confronto" sulle ragioni della denuncia degli Assistenti. La protesta continua!

AA.PP. Assistenti Amministrativi di Palermo e provincia