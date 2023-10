Gli alunni dell'alberghiero Cascino in servizio a Palazzo Sclafani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli alunni dell'Alberghiero F.sco Paolo Cascino impegnati presso Palazzo Sclafani in occasione dell'importantissimo evento della Corte dei Conti dal titolo "Giustizia al Servizio del Paese". I discenti, supportati dal Dirigente Scolastico Melchiorra Greco dal Vicepreside Cascino Roberto, sono stati apprezzati per professionalità e gentilezza e hanno avuto l’onore e la gioia di servire il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ed il ministro della giustizia Carlo Nordio. Un Plauso particolare ai docenti Proff. Pillitteri Antonio, Cammarata Antonino, Adelfio Rosario, Vinciguerra Andrea, Carota Vincenzo, Roccheri Fabio, Di Marco Giacomo, Cocchiara Mario, Ingraffia Giuseppe, Anzaldi Angela e Lo Conti Maurizio al signor Fiorentino Filippo ed a tutto il personale ATA per l’organizzazione e l’attenzione al perfetto svolgimento della manifestazione.