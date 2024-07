Giusto Catania preside dell'Umberto I, l'ex assessore lascia il Cep per guidare il liceo classico

L'ex assessore comunale Giusto Catania alla guida dell'Umberto I. Il neo preside del liceo classico di via Parlatore, che lascia l'istituto comprensivo Giuliana Saladino al Cep, dal prossimo 1° settembre sostituirà il collega andato in pensione, Vito Lo Scrudato. L'ufficio scolastico regionale ha così pubblicato la lista dei trasferimenti dei capi d'istituto tra cui spiccano anche i nomi di Irene Marcellino al timone del liceo Garibaldi, Margherita Maniscalco alla guida dello scientifico Cannizzaro e Vita D'Amico alla direzione didattica del Garzilli.

Da ex studente, Giusto Catania torna adesso tra i corridoi del liceo classico di via Parlatore in qualità di preside. "Ho varcato per la prima volta, il cancello del prestigioso liceo Classico Umberto I di Palermo nel settembre del 1985. Mio padre - ha scritto sui social - che aveva altri progetti per me, ha generosamente assecondato la mia scelta ma con una prescrizione: 'Niente materie a settembre né, tanto meno, bocciature… Altrimenti vai a lavorare'".

Il lungo post di Giusto Catania porta indietro nel tempo e si lega anche alle origini della sua militanza politica. "Sono stati cinque anni meravigliosi: quanti ricordi e quante persone. Perfino la mia prima elezione: rappresentante degli studenti in Consiglio d'istituto. L'Umberto mi ha fornito solide basi per raggiungere, nella vita, successi e soddisfazioni. Nel giorno del quinto anniversario della morte di mio padre ho ricevuto la notizia che tornerò all'Umberto, da preside. E il mio pensiero non può che andare a lui, che non può godersi la scena, e alla mia mamma che ieri ha pianto al telefono quando le ho comunicato la notizia".

Dal primo settembre così Giusto Catania torna a scuola, stavolta da dirigente scolastico. "Sento la responsabilità e l'onore di un ruolo prestigioso - dice ancora - e avverto la passione e il dovere di restituire tutto quello che ho ricevuto. Ho la consapevolezza profonda che solo un'ottima scuola pubblica può cambiare il destino delle persone e della società".

Dopo anni al timone della scuola del Cep, ora è tempo dei saluti. "Lascio una meravigliosa comunità, un patrimonio umano e professionale immenso: l'istituto comprensivo Giuliana Saladino è stato per undici anni la mia famiglia. Ma ad un certo punto, nella vita, bisogna lasciare casa per affrontare nuove sfide. Grazie per i tanti messaggi affettuosi ricevuti in queste ore. Grazie a chi, in primis Giuseppe Pierro direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ha creduto in me e nella qualità del mio lavoro. Ho pure rispolverato la vecchia felpa della squadra di pallamano… Sono pronto!".