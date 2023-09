Giustizia, l'intervento di Conte a Palermo: "Clima di intimidazione nei confronti dei magistrati"

Dal governo sulle intercettazioni è arrivata "una autentica crociata". Lo dice il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, intervenendo, a Palermo, al congresso nazionale Area giustizia democratica, a Palazzo Steri. "Da parte del Governo c'è un fondo di quasi intimidazione nei confronti dei magistrati" sul tema della giustizia. "Interventi sofisticati che puntano a precisi obiettivi. Si delegittimano anche simboli della legalità". Poi aggiunge: "Siamo determinati a contrastare questa visione della giustizia. Quel che e' certo e' che mancano le risorse, gli investimenti e gli organici, mancano 1500 magistrati. E' su questo che dobbiamo intervenire".

"Sulla separazione delle carriere c'è una robusta dose di ideologia. Il tema tocca l'obbligatorietà dell'azione penale e della separazione dei poteri. Delicatissimi equilibri costituzionali che non possono essere smantellati dalla toga ideologica. Allontanare i giudici significa allontanarli dalle guarentigie costituzionali a garanzia dei cittadini e porli in soggezione rispetto al potere politico di turno. Perché tutte queste discussioni? Il vero obiettivo è colpire l'articolo 112 della costituzione, l'obbligatorietà dell'azione penale. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze", dice Conte.

"Si attaccano gli strumenti investigativi e aspetti cruciali come l'ergastolo ostativo o le intercettazioni contro cui il governo ha attivato una autentica crociata parlando di presunti abusi, tesi smontata dagli esperti", ha sottolineato.

"Perché mettere di nuovo mano alla prescrizione? Quale diritto vogliono tutelare? La ragionevole durata dei processi a noi sta a cuore ma la vogliamo perseguire grazie a migliori investimenti nella giustizia, in modo da rafforzare l'efficienza tutta della macchina della giustizia. Dire per questa volta non se ne fa nulla, è passato troppo tempo, significa schiaffeggiare i diritti delle vittime del reato. Se mortifichi la volontà di avere giustizia non solo non c'è processo ma non c'è diritto", conclude l'ex premier Conte.

fonte Adnkronos