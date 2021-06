Belmonte, esce da casa di notte e sparisce nel nulla: "Aiutatemi a ritrovare mio nonno"

Giuseppe Salvatore Guccione, 66 anni, è stato visto l’ultima volta il 12 giugno. E’ uscito in auto con i suoi due cani e da allora ha fatto perdere le proprie tracce. La nipote: "Abbiamo girato per le montagne e siamo arrivati sino a Enna ma nulla, siamo preoccupati"

Si è alzato nel cuore della notte ed è uscito da casa con i suoi due cani. Poi si è allontanato a bordo della sua Bmw X3 (targata DJ513MB) ed è sparito nel nulla. Momenti di apprensione per i familiari di Giuseppe Salvatore Guccione, 66 anni, scomparso il 12 giugno scorso da Belmonte Mezzagno. A presentare denuncia alla stazione dei carabinieri è stata la figlia: "Abbiamo girato per le campagne qui a Belmonte, a Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Agira ed Enna, perché lui ne parla sempre dal momento che va a raccogliere lumache. Sono seriamente preoccupata".

L’ultima volta Guccione, che si occupa di manutenzione per il Comune di Belmonte, sarebbe stato visto ieri a Palermo. "Ci è arrivata una segnalazione - racconta a PalermoToday una sua nipote, Laura - perché alcune telecamere avrebbero inquadrato il passaggio della sua auto, ma non sappiamo se è vero. Ci era stato segnalato qualche altro avvistamento, visto che abbiamo pubblicato diversi post sui social, ma poi ci siamo resi conto che giorni e orari non corrispondevano. Non sappiamo che pensare. Mio nonno era una persona abbastanza tranquilla e sedentaria ma da quando ha avuto un incidente sul lavoro e ha battuto la testa, agli inizi di maggio, è diventato più irrequieto e aggressivo".

Quando è uscito da casa, alle 3.40 del 12 giugno, l’uomo indossava un pantalone blu, una camicia mimetica di colore verde, un cappellino bianco, occhiali da sole e un paio di stivaletti. Aveva con sé - scrive la figlia nella denuncia - il suo portafogli contenente documenti e denaro nonché il suo cellulare. "Il giorno della scomparsa - conclude la nipote - il cellulare ha squillato fino alle 14, quindi eravamo tranquilli. Da quel momento il cellulare risulta spento e non riusciamo più a contattarlo". Chiunque lo avvistasse o avesse informazioni utili per rintracciarlo può contattare i familiari ai numeri 380.1956607 e 366.8409724.