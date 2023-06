Cresce di ora in ora la preoccupazione per Giuseppe Morreale, che domenica sera si è allontanato da casa sua, a Bagheria, facendo perdere ogni traccia di sé. Sono giorni di angoscia per la famiglia dell'uomo, 40 anni, che si è mobilitata nelle ricerche. Il fratello ha presentato denuncia ai carabinieri.

Ricerche in corso. Nel momento dell'allontanamento non avrebbe avuto addosso gli occhiali che si notano in foto. "Giuseppe - dice il fratello a PalermoToday - indossava una camicia verde ed un jeans blu. Da domenica sera non abbiamo più notizie. Erano circa le 21 quando si è allontanato da Bagheria in direzione Palermo. Il cellulare risulta spento. Abbiamo bisogno di aiuto", conclude il fratello che chiede a chiunque dovesse rintracciare Giuseppe Morreale di rivolgersi alle forze dell'ordine.