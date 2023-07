Giuseppe Giocaliero nuovo dirigente nazionale per l'area sud della Guardia agroforestale italiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Guardia AgroForestale Italiana, ente del terzo settore iscritta al Registro unico (Runts), che conta al suo attivo già oltre 2 mila soci, ha ufficializzato l'incarico di dirigente nazionale Area Sud a Giuseppe Giocaliero, già precedentemente dirigente regionale Sicilia e Interregionale per il Sud.

Il presidente nazionale Antonello D'Acunto si è detto soddisfatto per il lavoro che si sta svolgendo: "Giocaliero, per la sua esperienza, professionalità e cultura rappresenta i valori che noi cerchiamo di incarnare e la progettazione che stiamo realizzando. Sono molto soddisfatto per questa scelta e per lo staff di alto livello creato attorno a lui".

Entusiasta Giocaliero, il quale ringrazia il presidente per la nomina e sottolinea l'importanza della squadra: "In un gruppo coeso è semplice lavorare e collaborare soprattutto con l'ingresso del professor Torcivia, criminologo e sociologo forense, con il quale è nato un importante progetto e una sezione Anticrimine che mi vede attivo al suo fianco; inoltre la capacità dki D'Acunto nel saper mettere insieme persone da tutte le parti d'Italia ha fatto la differenza".

Giocaliero è plurilaureato - ha una laurea magistrale in Giurisprudenza, una in Scienze Giuridiche, Mediatore Professionista e Giurista - con diversi attestati di merito in ambito iniversitario. E' stato impegnato attivamente in politica, in qualità di consigliere della seconda circoscrizione e ha presieduto la commissione Attività Sociali prima e la commissione Cultura poi. Ha lavorato anche in qualità di mediatore professionista alla Camera di Commercio di Palermo.

Da sempre appassionato all'ambiente, è attivo sin da ragazzo nelle attività Scout Agesci, dove è stato anche capo educatore per tantissimi anni nel quartiere di Brancaccio. E' stato inoltre operatore di Protezione civile, garantendo la sua presenza in tante iniziative anche a livello nazionale, ottenendo riconoscimenti importanti. Per l'impegno in ambito culturale ed ambientale è stato insignito anche del premio nazionale "Aquila d'Argento".

Anche all'interno della Guardia AgroForestale italiana ha ricevuto l'onorificenza di "Aquila d'oro", massima decorazione che viene assegnata da parte della Guardia AgroForestale Italiana a personaggi del mondo civile, politico, militare e interno che si sono distinti per particolari meriti e per un impegno costante dedicato al settore di competenza.

Pochi giorni fa ha ricevuto, infine, una targa al merito da parte dell'Accademia "Forensic Science" per l'impegno nella prevenzione dei reati ambientali. Adesso, insieme al padre Antonino Giocaliero, che è stato designato dirigente nazionale vicario per l'Area Sud e che vanta grande esperienza e competenze sul campo, programmeranno una serie di iniziative e vaglieranno importanti progetti.