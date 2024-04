E' morto Giuseppe Di Pietrantonio, l'architetto palermitano che firmò il restauro del Teatro Goldoni a Livorno

Il suo capolavoro, il progetto architettonico del teatro Goldoni che, dopo anni di lavori, era stato finalmente riaperto alla città di Livorno il 24 gennaio 2004, alla presenza dell'allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. E a distanza di venti anni, appena tre mesi fa, non era voluto mancare alla serata celebrativa di quell'immenso restauro, raccogliendo l'applauso del pubblico prima della messa in scena di Cavalleria Rusticana. Sarà quello l'ultimo omaggio pubblico a Giuseppe Di Pietrantonio, architetto nato a Palermo nel 1948, scomparso prematuramente in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico al quale si era sottoposto lunedì 22 aprile all'ospedale di Cisanello, a Pisa. Una perdita significativa per la città intera e che lascia nello sconforto la famiglia e gli amici tutti, davvero tantissimi.

Giuseppe, per chi lo conosceva bene semplicemente 'Pippo', avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 29 agosto. Noto per aver messo la firma su alcune delle opere di più alto impatto e significato storico, lascia tra le eredità più importanti il maxi intervento di restauro del teatro Goldoni avvenuto nei primi anni Duemila: un intervento che riguardò all'epoca la modifica da un punto di vista tecnologico del palco, della fossa orchestrali e della torre scenica al fine di rivitalizzare tutto l’apparato scenico e teatrale. Un impegno mastodontico che Di Pietrantonio curò in prima persona, con una passione infinita dal recupero filologico delle vecchie carte fino al riadattamento attuale calibrato sulle nuove leggi ma nel più ampio rispetto architettonico della struttura.

Non solo. Suoi anche il piano per il restauro dello storico complesso della Dogana d'Acqua, nell'ottica di riqualificare questo scorcio di città per restituirgli quell'immagine storica di porta di accesso alla città, e il progetto per gli spazi ristrutturati degli ex Asili Notturni, trasformati in un centro socio-culturale polivalente di circa 700 metri quadrati, situato nel vasto complesso della Gherardesca. A questi si aggiungono anche i Granai di Villa Mimbelli e la responsabilità del procedimento per la nascita del Polo della Ricerca e della Logistica allo Scoglio della Regina. Solo alcuni tra i progetti più importanti, che di fatto gli consegnano un ruolo di primo piano nella storia recente dello sviluppo urbanistico di Livorno.

A lungo dirigente dell'Ufficio Edilizia del Comune di Livorno, Di Pietrantonio aveva raggiUnto la pensione dopo il 2010, durante il secondo mandato da sindaco di Alessandro Cosimi. Amante della storia, appassionato di viaggi, curioso della vita, lascia la moglie Nicoletta, il figlio Matteo e la nuora Elena e gli amatissimi nipoti Irene e Sirio, gli ultimi arrivati in una splendida famiglia. Moltissimi i ricordi appena appresa la notizia: "È con il cuore colmo di tristezza - scrive la Bottega del Caffé, Associazione Lavoratori Comunali APS - che informiamo la cittadinanza tutta della prematura scomparsa del nostro caro Giuseppe Di Pietrantonio, per gli amici Pippo. Architetto del Comune di Livorno, artefice fra i suoi lavori del restauro della Nostra Sede Sociale, del Teatro Goldoni e I Granai di Villa Mimbelli. Ci mancherà il tuo sorriso sornione e la tua flemma del Sud .... CIAO".

