Lutto a Palazzo Adriano: è morto l'ex sindaco Giuseppe Alessi

Lutto a Palazzo Adriano: oggi è morto il consigliere comunale di minoranza ed ex sindaco Giuseppe Alessi. Lottava da tempo con forza e coraggio contro una devastante malattia. Alessi, 64 anni, ha amministrato il Comune per ben due volte: dal 1997 al 2007. E precedentemente, dal 1989 al 1993, è stato anche assessore al Bilancio. Alle ultime elezioni, nel 2018, si è ricandidato come sindaco ma è stato battuto dell'attuale primo cittadino, Nicolò Granà.

E' stato proprio quest'ultimo a dare la notizia della sua scomparsa e a ricordarlo sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. "Le sue critiche - affermano Granà e l'amministrazione tutta - sono state da stimolo per fare bene nella nostra vita amministrativa e nei nostri progetti politici, oggi la sua figura lascia un ricordo in ognuno di noi. Porgiamo le più sentite condoglianze alla moglie, al figlio e ai parenti tutti. Che la terra ti sia lieve, ciao Giuseppe!".