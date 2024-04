"Io odontoiatra giuro": inizia la carriera per 22 giovani medici

Il presidente dell'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri di Palermo Toti Amato, consigliere del direttivo Fnomceo, e il presidente della Commissione albo odontoiatri (Cao) Mario Marrone, insieme ai consiglieri Cao Filippo Bucalo, Giuseppe Gariffo, Emanuele Cusimano e Fulvio Gennaro, hanno accolto ieri - 4 aprile - a Villa Magnisi i 22 giovani medici odontoiatri per la solenne cerimonia di giuramento professionale "Io medico odontoiatra giuro".

Al centro della cerimonia, che segna l'inizio ufficiale della carriera professionale dei neoiscritti, i consigli preziosi dei vertici dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ma soprattutto un sollecito delle coscienze. "In un momento storico che vede milioni di italiani rinunciare alle cure a causa di una sanità pubblica che arranca e non riesce più a garantire l'universalità delle cure - ha detto il presidente dell'Omceo Toti Amato - serve un forte impegno per una qualità di cura che non trascuri, nel rapporto medico-paziente, quei sentimenti di interesse e di empatia perché sono la parte fondamentale dell’umanizzazione della cura e l'unico strumento per comprendere davvero la sofferenza".

Compito della Cao, ha poi spiegato il presidente degli odontoiatri Mario Marrone "è garantire una comunità di professionisti responsabili e competenti, assicurando da una parte una pratica sempre al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici, dall'altra una qualità di prestazioni esigibili da ogni persona. Si chiama: diritto alla salute".

"State insieme e unitevi - ha proseguito Marrone - servendovi di tutti gli strumenti professionali ed etici disponibili per rendere più competitivi i vostri studi. Oggi ci sono forme di aggregazione tra professionisti, come le Stp, che offrono la possibilità di poter svolgere l'attività con una veste giuridica moderna e dinamica anche per fare fronte alle richieste di maggiore specializzazione". La cerimonia si è conclusa con il giuramento professionale e la consegna ai giovani odontoiatri del codice deontologico e un piccolo "caduceo", simbolo della professione.