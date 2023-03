VIDEO | Una vita spezzata dal crack a 19 anni e la forza di un padre: "Vi racconto mio figlio Giulio"

Il dolore di quel 15 settembre 2022 si è trasformato nel bisogno di far sì che altri figli non si perdano: "Me lo ha chiesto lui in sogno". Il 5 marzo al Teatro Massimo uno spettacolo per raccogliere fondi per realizzare un centro di accoglienza in una piazza di spaccio. L'appello ai pusher: "Vendete la morte per 5 euro, mettetevi una mano sulla coscienza"