Fondazione Rimed, Giulio Superti-Furga riceve a Vienna la Croce d'onore della scienza

Ieri pomeriggio il professore Giulio Superti-Furga è stato insignito dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen della più alta onorificenza nell’ambito delle scienze e delle arti, un premio istituito nel 1955 che riconosce e ringrazia pubblicamente donne e uomini, sia autoctoni che stranieri, che si sono particolarmente distinti per gli encomiabili risultati raggiunti a beneficio della Repubblica austriaca.

Dallo scorso ottobre Giulio Superti-Furga è direttore scientifico della fondazione Rimed e nel prossimo futuro dirigerà il centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica (Cbrb) attualmente in costruzione in Sicilia; fino all’apertura del centro, Superti-Furga manterrà anche la direzione del centro di ricerca per la medicina molecolare (Cemm) dell'Accademia austriaca delle Scienze, in modo da poter sviluppare collaborazioni scientifiche e progetti multidisciplinari tra i due enti.

“È un immenso onore ricevere questo riconoscimento, un premio per il lavoro che ho avuto la fortuna di intraprendere in Austria”, commenta Giulio Superti-Furga. “Sono entusiasta di poter mettere a disposizione della Sicilia e dell’Italia l’esperienza maturata all'estero: il centro di Carini ha il potenziale di trasformare la Sicilia in un autentico vivaio di innovazione tecnologica nei settori medico, farmaceutico, bioingegneristico e nutrizionale”.

“Siamo onorati di poter condividere questo importante riconoscimento del professore Superti-Furga”, commenta Paolo Aquilanti, Presidente della Fondazione Rimed “un’ulteriore conferma della fiducia che la Fondazione e Upmc gli hanno voluto attribuire designandolo quale nuovo direttore scientifico di Ri.MED e futuro direttore del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica, un centro di ricerca che sarà all’avanguardia nelle scienze della vita.”

Giulio Superti-Furga può vantare importanti risultati negli ambiti dell'innovazione scientifica, della formazione, dei progetti scientifici e delle attività di divulgazione. Nel 2005 ha dato vita al Cemm, il Centro di ricerca per la Medicina molecolare di Vienna, che oggi è riconosciuto quale uno dei migliori istituti di scienze della vita in Europa, con società spin-off di successo. È membro dell'Accademia austriaca delle scienze, dell'Organizzazione europea di biologia molecolare (Embo), dell'Accademia europea delle scienze del cancro e dell'Academia Europaea. È stato membro del consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca (ERC) e dal 2024 è presidente di Eu-Life, un'alleanza di 15 importanti istituti di scienze della vita che sostengono l'eccellenza della ricerca in Europa. È inoltre commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Il Cbrb sarà la struttura operativa principale di Rimed e sarà gestita da Upmc con l’obiettivo primario di tradurre rapidamente la ricerca biomedica e biotecnologica d'avanguardia in pratiche cliniche e prodotti innovativi.