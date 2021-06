L'Università rende omaggio a Giulio Regeni, Micari lo nomina Benemerito

La cerimonia allo Steri, in videocollegamento con i genitori del ricercatore italiano scomparso in Egitto a inizio 2016 dopo essere stato brutalmente torturato

Mentre non si sono ancora diradate le ombre sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso in Egitto a inizio 2016 dopo essere stato brutalmente torturato, l'Università di Palermo gli rende omaggio. E' stata conferita alla memoria del dottorando triestino l'onorificenza dell'ateneo di Benemerito.

La cerimonia allo Steri, col rettore Fabrizio Micari e i genitori di Regeni in collegamento. Sono intervenuti anche Aldo Schiavello, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e Paola Caridi, docente di “History of International Relations” del corso di laurea magistrale in “Cooperazione, sviluppo e migrazioni” di Unipa.