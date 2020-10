Salvini: "Giulia Bongiorno in sedia a rotelle, colpita da lastra di marmo di 50 chili in tribunale"

"Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale: l'avvocato Bongiorno è entrata in Tribunale sulla sue gambe ed è uscita sulla sedia a rotelle perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di consiglio una lastra di marmo di 50 chili si è staccata dalla parete piombando sulla sua caviglia. E' arrivata a metà tra la caviglia e il tendine. Ditemi voi se è normale". A parlare è Matteo Salvini, che ha riferito questo episodio nelle scorse ore mentre si trovava a Catania.

Giulia Bongiorno, palermitana, politica e avvocato di 54 anni (ha frequentato il liceo classico Imera e si è laureata in Giurisprudenza all'università di Palermo per poi nel 1992 ricevere la Toga d'oro come prima dei 700 praticanti avvocati del distretto giudiziario di Palermo) si trovava ieri al palazzo di giustizia di Catania. L'episodio è avvenuto al termine dell'udienza preliminare per il segretario della Lega Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti con l'accusa di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco per molti giorni dei 135 migranti che si trovavano a bordo. L'incidente si è verificato mentre la Bongiorno parlava con Salvini. L'avvocato ha fatto sapere che agirà legalmente. Disposti accertamenti.

"Ovviamente la responsabilità non la do al Presidente del Tribunale - ha aggiunto Salvini - chiedo al ministro Bonafede se è normale che in un tribunale si stacchino lastre di marmo sulle gambe degli avvocati presenti. Penso che si chiuderà un processo e se ne aprirà un altro". "L'immagine che diamo dell'italia nel mondo è quantomeno particolare", ha detto il leader della Lega.