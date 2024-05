Via Mariano Stabile, giudice sorprende ladro mentre ruba in un'auto e lo insegue

Per qualche centinaio di metri ha svestito i panni da giudice per indossare quelli di un carabiniere, o di un poliziotto, e cercare di bloccare un ladro. E' successo domenica scorsa in via Mariano Stabile dove un magistrato in servizio presso il tribunale di Caltanissetta, a Palermo per motivi personali, ha cercato di fermare una persona sorpresa a rovistare nell'abitacolo di un'auto parcheggiata. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito il giudice, passando di pomeriggio da quella strada, si è reso conto che qualcuno stava rovistando dentro una macchina con il finestrino rotto per cercare di portare via bagagli e altri effetti personali. Il ladro, alla richiesta di spiegazioni, ha preferito abbandonare i suoi piani e fuggire a piedi. Il magistrato però non si è arreso e ha rincorso l'uomo che però è riuscito a fare perdere le proprie tracce.

Durante la corsa il giudice sarebbe riuscito a scattare qualche foto con il suo smartphone poi consegnata ai carabinieri che ora indagano sull'accaduto. Al vaglio degli investigatori le immagini riprese da alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso il tentativo di furto, l'inseguimento del ladro "sparito" nel nulla lungo le strade di Borgo Vecchio o comunque qualche dettaglio utile per risalire all'identità del responsabile.