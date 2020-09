Tutto pronto per il passaggio del Giro d'Italia: l'elenco delle strade chiuse e i divieti

Sabato le strade di Monreale e Palermo faranno da sfondo alla prima tappa del 103° Giro d'Italia e mentre cresce l'attesa per la corsa, dal Comune vengono emanate due ordinanze che modificano la viabilità. L'elenco dei divieti è lungo e Palazzo delle Aqile invita i cittadinni "a un uso estremamente moderato del veicolo privato, privilegiando l'uso del mezzo pubblico e dei veicoli a due ruote”.

Per il 3 ottobre è stata prevista la "sospensione della circolazione veicolare e pedonale dalle 8 alle 17, e comunque sino a cessate esigenze, lungo tutto il percorso della competizione". Le strade interessate: in entrata dal Comune di Monreale dal limite del territorio comunale (Strada Provinciale 69 Palermo – Monreale), corso Calatafimi, sovrappasso viale della Regione Siciliana, corso Calatafimi, Porta Nuova, via Vittorio Emanuele, via Roma, via Principe di Belmonte, via Michele Amari, via Emerico Amari, via Roma, piazza Don Sturzo, via Giuseppe Puglisi Bertolino, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via della Libertà, largo dell’Esedra, via della Libertà . Arrivo: via della Libertà - piazze R. Settimo e Castelnuovo.

Tutte le deviazioni per non entrare nel percorso saranno effettuate in corrispondenza delle ultime traverse utili o di quelle che saranno ritenute necessarie. Il Comune precisa che "nei limiti del possibile, con riguardo massimo alla sicurezza, potranno essere autorizzati, prima dell’inizio della corsa e finchè ci saranno le condizioni, gli attraversamenti veicolari e pedonali nei punti presidiati dal personale delle forze delll'ordine e comunque prima del passaggio dei veicoli della carovana pubblicitaria, e delle staffette".

I veicoli in sosta negli spazi consentiti e all'interno di aree private limitrofe al percorso di gara, non potranno riprendere la marcia nel periodo di interruzione della circolazione stradale. I provvedimenti saranno estesi anche ai bus di linea urbani ed extraurbani che utilizzeranno eventuali percorsi alternativi individuati.

Durante il periodo di interruzione della circolazione: "è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti interessati dal transito dei corridori; i veicoli della carovana pubblicitaria dovranno percorrere il tracciato secondo lo stesso verso di percorrenza della competizione limitando la velocità al fine di garantire la pubblica incolumità; è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada e non abbandonare i veicoli lungo gli assi individuati per i veicoli di emergenza".

I divieti e gli obblighi non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Divieti di sosta

E' stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata o sull’intera estensione delle piazze dalla mezzanotte di venerdì 2 alle 21 del 3 ottobre e comunque sino a quando l’organizzazione non comunicherà alle competenti forze dell'ordine la riapertura del circuito o parte di esso per permettere il corretto svolgimento della gara, lungo il seguente percorso: in entrata dal Comune di Monreale dal limite del territorio comunale (strada provinciale 69 Palermo – Monreale), corso Calatafimi, sovrappasso viale della Regione Siciliana, Corso Calatafimi, Porta Nuova, via Vittorio Emanuele, via Roma, via Principe di Belmonte, via Michele Amari, via Emerico Amari, via Roma, piazza Don Sturzo, via Giuseppe Puglisi Bertolino, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via della Libertà, largo dell’ Esedra, via della Libertà – Arrivo: Via della Libertà - piazze R.Settimo e Castelnuovo.

Aree di sosta riservate all’organizzazione per allestimento

Zona Arrivo - via Libertà - Carreggiata laterale di monte, tratto compreso tra piazza Antonio Mordini e piazza Castelnuovo: divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata da mezzanotte del 2/10/2020 alle 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti. Potranno sostare solo i veicoli degli invitati e degli sponsor forniti di apposito pass rilasciato dagli Organizzatori.

VIA DELLA LIBERTA’

Carreggiata laterale di mare, tratto compreso tra via Filippo Turati e piazza Francesco Crispi: divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti.

VIA FILIPPO TURATI Intero tratto: divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti.

PIAZZA CASTELNUOVO / VIA DANTE (tratto Castelnuovo – via P.pe di Villafranca): divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 00,00 del 2/10/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti.

PIAZZA CASTELNUOVO Intera area centrale, compresa la zona destinata al parcheggio dei taxi: divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 19 del 27/9/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti.

VIA XX SETTEMBRE Tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via Enrico Parisi: divieto di sosta con rimozione forzata sui lati della carreggiata dalle ore 8 del 28/9/2020 alle ore 23,00 del 3/10/2020 e comunque sino al termine dello smontaggio degli allestimenti.

Area riservata Open Village

PIAZZA FRANCESCO CRISPI Intera area: chiusura al transito veicolare dalle 10 del 2 ottobre 2020 alle 22 del 3 ottobre 2020. Divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00 del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre 2020 per consentire l’allestimento dell’ Open Village, con i veicoli di supporto.

VIA ALFONSO BORRELLI Tratto compreso tra piazza Francesco Crispi e via Giorgio Castriota: chiusura al transito veicolare dalle ore 10 del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre 2020. Divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,00 del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre 2020 per consentire l’allestimento dell’ Open Village, con i veicoli di supporto.

VIA DELLE CROCI tratto compreso tra via Gen. C.A. Dalla Chiesa e piazza Francesco Crispi: strada senza uscita a doppio senso di marcia, a cui potranno accedere esclusivamente i residenti, dalle ore 10 del 2 ottobre 2020 alle ore 22 del 3 ottobre 2020.

I veicoli provenienti da via La Farina e da via della Liberta’ avranno l’ obbligo, i primi di svoltare su via Marchese Ugo o, finche’ possibile, di proseguire dritto e svoltare a destra, i secondi, finché possibile, di svoltare a destra verso via Marchese Ugo o di proseguire dritto.

PIAZZA ALBERICO GENTILI Intera area: chiusura al transito veicolare dalle 8 alle 17 del 3 ottobre 2020 e comunque sino a cessate esigenze. Divieto di sosta con rimozione dalla mezzanotte del 2 ottobre 2020 alle 21 del 3 ottobre 2020.

L'ordinanza 801 dispone il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalla mezzanotte alle 20 del tre ottobre e comunque fino a cessate esigenze in via G. Costa, via Olio di Lino, via Aquino ( tratto di competenza comunale). Il diveto perchè strade saranno utilizzate dalle squadre e dall'organizzazione del Giro d’Italia.