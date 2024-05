C'è il Giro di Sicilia, scattano le limitazioni al traffico da oggi a domenica

Tutto pronto per l'edizione numero 23 del Giro di Sicilia in programma da oggi. E scattano già nel pomeriggio le limitazioni al transito all'interno della Favorita (dalle 15 alle 18.30 e comunque fino a cessate esigenze). E' quanto prevede un'ordinanza disposta dal Comune. Il percorso del circuito delle auto storiche che sfileranno nel pomeriggio comprende via Case Rocca, tutto viale Ercole, viale Diana, viale Regina di Savoia (tratto tra via Mater Dolorosa e il cancello Giusino), via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio.

Sono più di 200 le auto storiche che da oggi - lunedì 13 maggio - a domenica 19 percorreranno le strade siciliane per la manifestazione che rievoca la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Domani invece - dalle 15 alle 19 - in via Pietro Bonanno scatterà la chiusura al transito veicolare del tratto compreso tra la via Cardinale Rampolla (esclusa) e la spianata del Santuario di Monte Pellegrino, eccetto i mezzi dei partecipanti alla manifestazione, i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da personale dell’organizzazione munito di apposita abilitazione ed il personale addetto alla vigilanza autorizzato.

Infine, mercoledì dalle 8 alle 23 e domenica 19 maggio dalle 12 alle 16 sarà consentito l’accesso e la sosta in piazza Verdi dal varco pedonale esistente in via Rossini fino alla partenza dei mezzi dei partecipanti al Giro di Sicilia. Questi mezzi per accedere in piazza, dovranno seguire il seguente percorso: da via Volturno, via Favara, via Scarlatti, via G. Rossini, piazza Verdi e dovranno

rispettare le norme e prescrizioni indicate nel disciplinare tecnico della Ztl centrale. La sosta dei taxi sarà spostata nella via Cavour all’esterno di pazza Verdi sempre nel lato destro del senso di marcia.