Tornano le bici del Giro di Sicilia e iniziano i lavori per la viabilità: interventi anche a Palermo

La manifestazione, ripristinata nel 2019 grazie all’intesa tra Regione Siciliana e Rcs Sport, si svolgerà dal 28 settembre al primo ottobre. In vista della gara è arrivato il via libera ai lavori sulla viabilità secondaria: costeranno sei milioni e interesseranno 8 province

Tornano in strada le bici del Giro di Sicilia. La manifestazione, ripristinata nel 2019 grazie all’intesa tra Regione Siciliana e Rcs Sport, si svolgerà dal 28 settembre al primo ottobre. Seconda e terza tappa coinvolgeranno anche Palermo e la provincia. In vista della gara è arrivato il via libera agli interventi, per sei milioni complessivi in 8 province, di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità secondaria.

"Siamo al lavoro - dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone - per definire gli ultimi progetti e avviare i cantieri in meno di una ventina di giorni. Il prestigioso appuntamento del Giro di Sicilia, rilanciato con l’impegno del collega assessore allo Sport e Turismo Manlio Messina, diventa anche quest’anno opportunità per estendere ulteriormente il risanamento della viabilità interna. Da Taormina a Gela, da Selinunte a Cefalù passando per la valle del Belice e Palermo, sui percorsi delle tre tappe - sottolinea Falcone - attueremo in tempi record i lavori di messa in sicurezza, ammodernamento e ripavimentazione che andranno a beneficio di utenti e territori".

Il dettaglio delle somme per gli interventi di manutenzione viaria destinate a ciascuna provincia per ogni tappa del Giro di Sicilia

I tappa

Agrigento: 320 mila euro; Caltanissetta: 350 mila euro; Catania: 970 mila euro; Messina: 270 mila euro; Ragusa: 545 mila euro; Siracusa: 545 mila euro.

II tappa

Trapani: 785 mila euro per la manutenzione della tratta da Selinunte a Poggioreale, sino all’innesto con la Sp 624; Palermo: un milione 330 mila euro per la tratta da Poggioreale sino a Mondello.

III tappa

Palermo-Messina: 885 mila euro per la manutenzione della tratta da Termini Imerese fino a Caronia