Girgenti acque e l'inchiesta "Waterloo": prosciolti Scoma, Miccichè e l'avvocato Pitruzzella

Prosciolti dall’inchiesta “Waterloo” l’ex parlamentare Francesco Scoma, l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Micciché e Giovanni Pitruzzella, ex garante della concorrenza. Così ha deciso i gup Micaela Raimondo che mette la parola fine all’udienza preliminare legata alle vicende di Girgenti Acque e all’inchiesta su una presunta organizzazione a delinquere di "colletti bianchi" che sarebbe stata messa in piedi dall'imprenditore Marco Campione. In merito alle richieste di rinvio a giudizio formulate dall’accusa spicca il proscioglimento dell’ex prefetto Nicola Diomede, accusato di avere "salvato" la società da un’interdittiva antimafia. Rinviati invece a giudizio Marco Campione e altri soggetti al vertice dell'azienda che per tanto tempo, prima della costituzione di Aica, ha gestito il servizio idrico nell'Agrigentino.

Il giudice per l’udienza preliminare ha deciso per il non luogo a procedere anche per il giornalista Alfonso Bugea e per Patrizia Scimecca, che sono stati difesi dagli avvocati Vincenza e Nino Gaziano, per i tre carabinieri Salvatore Aiola, Leonardo Di Mauro e Rino Vella, difesi dall’avvocato Salvatore Pennica, nonché per l'ex consigliere comunale Gerlando Gibilaro e l’ex sindaco di Campobello di Licata, Michele Termini. Prosciolti anche i vertici dell’Arpa, accusati di reati ambientali, ossia Pio Giovanni Avanzato e Salvatore Montana Lampo, difesi dall’avvocato Salvatore Cusumano. Il gup ha prosciolto anche Scoma difeso dall'avvocato Giuseppe Di Peri, Gianfranco Miccichè, difeso dalla penalista Grazia Volo e Giovanni Pitruzzella, ex garante della concorrenza assistito dagli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto. I primi due erano accusati di finanziamento illecito ai partiti mentre il terzo doveva rispondere di associazione a delinquere.

Il procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, aveva concluso la requisitoria con 35 richieste di rinvio a giudizio e 15 di non luogo a procedere. Le richieste di proscioglimento, nella quasi totalità dei casi, sono la conseguenza di un'ordinanza del giudice che ha dichiarato inutilizzabili diverse intercettazioni accogliendo un'eccezione della difesa su alcuni vizi procedurali, con la conseguenza che le principali fonti di prova sono venute meno.

L'inchiesta "Waterloo" ruota attorno alla figura dell'imprenditore Marco Campione, ex presidente e "dominus" di Girgenti acque, al quale è stato contestato di avere messo in piedi un sistema di corruzione e di connivenze - a livello amministrativo, politico e professionale - in grado di garantire la crescita del suo volume di affari e la realizzazione di una serie di illeciti gestionali nella totale impunità. Attraverso la distribuzione a pioggia di posti di lavoro, consulenze o anche regalie e corruttele di altra natura, Campione avrebbe ottenuto l'asservimento di politici, pubblici funzionari, forze dell'ordine e professionisti.

Fonte: AgrigentoNotizie